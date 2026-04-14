Спрос на услуги санаториев снизился на 15%

14 апреля. FINMARKET.RU - Интерес к размещению в санаторно-курортных объектах в России в первом квартале 2026 года снизился на 15% год к году. Падение здесь в полтора-два раза превосходит сокращение спроса на рынке внутреннего туризма в целом. Отдых в здравницах традиционно дороже, чем в классических отелях, и туристы отказываются от него в первую очередь, пишет "Коммерсантъ".

на размещение в санаториях в России в январе—марте 2026 года сократился на 15% год к году, подсчитали в OneTwoTrip. Это более выраженный спад, чем в сегменте отелей, где количество бронирований сократилось на 10% год к году. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит о сокращении спроса на размещение в здравницах на 13% год к году в первом квартале, в то время как рынок внутреннего туризма в целом потерял 4–5%.

В туроператоре «Алеан» в первом квартале зафиксировали снижение спроса на размещение в санаториях Кавказских Минеральных Вод на 10–15% год к году. Отели, по данным компании, бронируются активнее. Хотя считать, что они меньше пострадали от кризиса, нельзя, отмечают там. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов называет тренды в отрасли разнонаправленными: в январе—феврале 2026 года продажи путевок выросли, но средняя продолжительность пребывания сократилась.