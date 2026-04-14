Правительство увеличило субсидии на перевод автомобилей на метан

14 апреля. FINMARKET.RU - Правительство России почти в полтора раза увеличило общий объем финансирования программы по развитию газомоторного топлива. Заметно вырос размер компенсаций из бюджета как на переоборудование транспорта для работы на компримированном природном газе (КПГ), так и на создание соответствующих заправочных станций. Предполагается, что к 2035 году число таких заправок вырастет вдвое, а парк автомобилей на метане увеличится в два-три раза. Позволят ли дополнительныесделать газовое топливо популярным среди автомобилистов, выясняли «Известия».

Правительство приняло постановление, расширяющее меры господдержки по развитию газозаправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей для работы на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Согласно принятому документу, общий объем субсидий на эти цели увеличивается почти в полтора раза — с 36 млрд рублей до 50 млрд рублей.

Так, на переоборудование легковых автомобилей массой до 1,8 т размер субсидии увеличен с 32 тыс. до 47 тыс. рублей, на машины массой 1,8–2,5 т — с 40 тыс. до 54 тыс. рублей. Для более тяжелых моделей субсидия вырастает с 49 тыс. до 57 тыс. рублей. На модернизацию автобусов длиной до 8 м из бюджета компенсируют 90 тыс. рублей (прежде 74 тыс. рублей), а если автобус длиннее, то субсидия составит 150 тыс. рублей вместо 130 тыс. рублей. Для грузовиков максимальный размер субсидии на переоснащение для работы на КПГ увеличен с 1 млн рублей до 1,5 млн. рублей. Господдержка на перевод автомобилей на газовое топливо действует в отношении транспортных средств, с момента выпуска которых прошло не более 15 лет, следует из документа.

«Для граждан и представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент, то есть максимальный размер субсидии умножается на два», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, расширен перечень расходов по созданию инфраструктуры газозаправочных станций, на которые распространяется госсубсидия. Теперь в него включены траты на приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков и строительство стационарных площадок для их использования. Это позволит расширить возможности заправки на территориях, удаленных от инфраструктуры транспортировки и распределения природного газа, поясняют в пресс-службе правительства.