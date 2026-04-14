Спрос на офисы в Москве упал почти в два раза

14 апреля. FINMARKET.RU - Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам I квартала 2026 г. составил 169 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Ricci, на которые ссылаются "Ведомости".

По данным Ricci,, это минимум с 2022 г., когда было сдано в аренду и продано 147 000 кв. м. Для сравнения, текущий показатель оказался в 1,95 раза меньше итогов января – марта прошлого года.на аренду помещений в столичных бизнес-центрах за год сократился на 34% до 93 000 кв. м, уточняет директор по аналитике и исследованиям Ricci Олеся Дзюба. Продажи офисов, по ее словам, снизились сильнее: на 60% относительно января – марта 2025 г. до 76 000 кв. м.

Объем поглощения площадей в деловых комплексах Москвы в первые три месяца этого года действительно упал, подтверждают другие аналитики. По данным NF Group, за это время в городе арендовали и купили 144 000 кв. м. Это на 24% меньше, чем было годом ранее, утверждает директор департамента офисной недвижимости этой компании Елена Акатова. При этом в NF Group считают, что основное снижение обеспечила аренда – этот показатель за год сократился в 2,6 раза до 40 500 кв. м. А вот продажи, наоборот, выросли на 23% до 104 000 кв. м.

Сокращение общего объема сделок на рынке офисов – результат падения активности в начале года, считает Акатова. Еще одной причиной, по ее мнению, является высокая база аналогичного периода 2025 г. Как напоминает эксперт, тогда было заключено несколько крупных транзакций по аренде площадей. В I квартале 2026 г. была лишь одна масштабная сделка – банк Wildberries снял свыше 8000 кв. м в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице, уточняет Акатова. Все остальные, по ее словам, были меньше 5000 кв. м. С последним доводом согласны и в Ricci. Деловая активность стабилизируется после пиковых значений предыдущих лет, отмечают там. Как следствие, по словам ее представителя, сокращается число транзакций по приобретению зданий целиком.

Интерес к офисам падает, особенно со стороны инвесторов, соглашается руководитель отдела исследований и аналитики «Инвест7» Екатерина Волкова. По ее словам, сейчас запросы на приобретение помещений поступают лишь от конечных пользователей. Игроки, которые покупали небольшие блоки под сдачу в аренду, уже поняли, что этот инструмент работает плохо или не работает совсем, отмечает директор по развитию Professional FM Александр Устинов. По его словам, обещанная девелоперами доходность в принципе недостижима в ближайшие пять лет. Впрочем, наиболее активными покупателями сегодня являются именно частные инвесторы, а почти половина всех сделок приходится на помещения площадью до 300 кв. м, утверждает коммерческий директор компании «Upside девелопмент» Анна Соколова.