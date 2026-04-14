Минюст подготовил порядок изъятия у банкрота единственного, но избыточного жилья
14 апреля 2026 года 08:20
Минюст подготовил порядок изъятия у банкрота единственного, но избыточного жилья
пресс-служба ГУ МВД/ТАСС
Роскоши ослабляют иммунитет, Минюст во исполнение решения Конституционного суда (КС) подготовил законопроект, закрепляющий механизм продажи единственного, но признанного избыточным жилья при банкротстве гражданина пишет"Коммерсантъ". Суд может включить его в конкурсную массу в отсутствие другого имущества, реализация которого покроет долги, при условии, что выручки хватит и на погашение существенной части требований кредиторов, и на приобретение должнику более скромного жилья в том же районе. Эксперты отмечают, что механизм нацелен на соблюдение баланса интересов должника и кредиторов, но есть и моменты, которые могут вызвать сложности при практическом применении. «Роскошным» будет считаться жилье, характеристики которого «явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище» — с учетом площади, расположения, конструктивных особенностей, «художественного оформления» и технического оснащения.
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
