Минюст подготовил порядок изъятия у банкрота единственного, но избыточного жилья

Роскоши ослабляют иммунитет, Минюст во исполнение решения Конституционного суда (КС) подготовил законопроект, закрепляющий механизм продажи единственного, но признанного избыточным жилья при банкротстве гражданина пишет "Коммерсантъ".

Суд может включить его в конкурсную массу в отсутствие другого имущества, реализация которого покроет долги, при условии, что выручки хватит и на погашение существенной части требований кредиторов, и на приобретение должнику более скромного жилья в том же районе.

Эксперты отмечают, что механизм нацелен на соблюдение баланса интересов должника и кредиторов, но есть и моменты, которые могут вызвать сложности при практическом применении.

«Роскошным» будет считаться, характеристики которого «явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище» — с учетом площади, расположения, конструктивных особенностей, «художественного оформления» и технического оснащения.