ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Главное
14 апреля 2026 года 08:20

Минюст подготовил порядок изъятия у банкрота единственного, но избыточного жилья

 0  
пресс-служба ГУ МВД/ТАСС
Роскоши ослабляют иммунитет, Минюст во исполнение решения Конституционного суда (КС) подготовил законопроект, закрепляющий механизм продажи единственного, но признанного избыточным жилья при банкротстве гражданина пишет"Коммерсантъ".

Суд может включить его в конкурсную массу в отсутствие другого имущества, реализация которого покроет долги, при условии, что выручки хватит и на погашение существенной части требований кредиторов, и на приобретение должнику более скромного жилья в том же районе.

Эксперты отмечают, что механизм нацелен на соблюдение баланса интересов должника и кредиторов, но есть и моменты, которые могут вызвать сложности при практическом применении.

«Роскошным» будет считаться жилье, характеристики которого «явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище» — с учетом площади, расположения, конструктивных особенностей, «художественного оформления» и технического оснащения.


Опубликовано Финмаркет
 
Ключевые слова:    Россия,  жилье,  изъятие

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

