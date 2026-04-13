Экспорт российского ПО вырос после трех лет падения и стагнации

13 апреля. FINMARKET.RU - Объем зарубежных продаж российских софтверных компаний в 2025 году,предварительным данным исследования IT-ассоциации "Руссофт" (объединяет более 380 компаний), оценивается в диапазоне $5,9-6,2 млрд, показав рост до 10% год к году. Темп роста заметно увеличился по сравнению с показателями прошлых лет (рост на 2% в 2024 году; падение на 30% в 2023-м, падение на 21% в 2022 году), пишет "Коммерсант"

"Руссофт", также ссылаясь на данные ЦБ РФ, отмечает рост экспорта "компьютерных услуг". В 2025 году его объем составил $2,1 млрд (прирост на 14,8%), в то время как последние три года этот показатель из года в год падал.

"Российский IT-рынок имеет границы, к тому же условия для роста становятся сложнее, импортозамещение не вечное",- отмечает президент ассоциации Валентин Макаров. При этом, по его словам, при текущей ключевой ставке ЦБ и охлаждении экономики начинать выходить насложно, но те, кто начал работу за рубежом раньше, сегодня вышли на значимый рост.