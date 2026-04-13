Продажи гибридных машин выросли в 2 раза

В первом квартале 2026 года в России было продано 19,9 тысячи гибридных автомобилей - на 107%, или в два раза, больше чем годом ранее, посчитали для "Российской газеты" в "Газпромбанк Автолизинг".

При этом в мартеросли активнее, чем когда-либо (7,8 тысячи сделок, плюс 287% к марту 2025 года). С 4% до 7,6% по итогам квартала увеличилась и доля гибридов.

Лидером среди подзаряжаемых "электричек" с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) стал собираемый в России кроссовер Voyah. Наилучшей динамикой в рамках года отличился седан того же завода - Voyah Passion. Кроме того, в топ-20 наиболее популярных моделей попали 7 новых "китайцев". Активный рост сегмента подзаряжаемых гибридов, начавшийся осенью прошлого года, пока не достиг своего пика. При сохранении нынешней динамики можно ожидать, что по итогам второго квартала их вырастет до 8-8,5% в легковом сегменте авторынка.

"Сегмент гибридов в России еще будет расти, но уже не за счет хайпа, а за счет моделей, у которых сходятся цена, понятный продукт и нормальная дилерская поддержка", - полагает директор по маркетингу АГ "Авилон" Юрий Блинов.

В первую очередь эксперт выделил Voyah Free - это уже лидер квартала среди гибридов с результатом 2450 машин и ростом на 156% год к году. Также серьезный потенциал у Voyah Passion, который показывает очень хорошую динамику. Блинов видит потенциал роста у моделей Exeed Exlantix ET и GAC S7. Но здесь все будет зависеть от цены входа и маркетинговой поддержки. Рынок сейчас очень рациональный: люди хорошо покупают технологичные гибриды, но только там, где экономика владения выглядит убедительно.