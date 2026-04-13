Рост числа базовых станций в России замедлился

13 апреля. FINMARKET.RU - Общее количество базовых станций связи (БС) в России в 2025 году выросло на 8,12%, до более чем 974 тыс. штук, рассказали "Коммерсанту" в Минцифры. В 2024 году общее число БС выросло на 8,34%. Больше всего в РФ на сетях операторов работает базовых станций 4G — более 498 тыс., прирост за прошлый год составил 12%; затем идут БС 2G — более 278 тыс., прирост — 10%. При этом количество БС 3G сократилось на 8%, до более чем 169 тыс. Из данных Минцифры также следует, что почти 17% от всех базовых станций в РФ работают в Москве и Московской области — более 159 тыс., прирост за 2025 год составил 5,7%. Другими регионами с наибольшим приростом БС в количественном выражении стали Краснодарский, Пермский и Ставропольский края, Ростовская область. Всего прирост БС за прошлый год составил более 76,9 тыс.

Темпы роста российского телеком-рынка по итогам 2025 года замедлились до 6,5% против 7,8% годом ранее.

Операторы делают ставку не на экстенсивный рост любой ценой, а на оптимизацию сетей - выводят устаревшее оборудование 3G и замещают его более эффективным 4G. Блокировки мессенджеров повлияли на этот процесс, увеличив нагрузку на традиционную голосовую, что заставило операторов осторожнее отключать 3G и чуть сдержало рефарминг частот",- говорит директор по развитию и эксплуатации услуг связи "Телеком биржи" Анастасия Биджелова.