Россия - на 33-м месте в мире по доле расходов на инновации в ВВП
|0
Алена Бжахова/ТАСС
13 апреля. FINMARKET.RU - Расходы на исследования и разработки (R&D) в процентах от ВВП в России более чем за 20 лет снизились с 1,18 до 1,02%. В результате к 2024 г. страна потеряла 13 позиций в глобальном рейтинге и переместилась с 20-го на 33-е место, пишут "Ведомости". В то же время средневзвешенный по ВВП (с поправкой на размер экономики) уровень R&D-интенсивности в мире вырос с 2,05 до 2,48%, а простое среднее по странам – с 0,84 до 1,06%. Такие данные приводятся в исследовании ученых из Финансового университета при правительстве РФ. Они проанализировали динамику расходов на R&D за 2000–2024 гг. на основе данных Всемирного банка по 115–132 странам в зависимости от периода. Лидерами по росту затрат на исследования и разработки стали Израиль и Республика Корея. За 2000–2024 гг. они нарастили долю R&D в ВВП до 5,78% (+1,85 п. п.) и до 4,85% (+2,56 п. п.) соответственно. США за тот же период увеличили расходы до 3,48% (+0,91 п. п.). При этом показатель R&D-интенсивности стран-лидеров (5,78%) превысил медианный уровень (0,57%) в 10 раз. Это говорит о том, что без активного участия государства и «достаточного объема» бюджетного финансирования инноваций страны не могут достичь высоких показателей R&D, утверждают авторы исследования. В публикации также сказано, что доля расходов на исследования и разработки в российском ВВП должна стремиться к уровню 2,5–3,0%. Именно такие показатели демонстрируют страны – лидеры в технологическом развитии: Китай (2,45%), Германия (3,13%), США (3,48%) и Япония (3,25%). Российский уровень R&D-интенсивности превышает медианный, что «оставляет большой потенциал для роста», отмечают ученые. При этом, как подчеркивается в исследовании, одно лишь наличие разнообразных фискальных стимулов – налоговых кредитов, грантов, субсидий – без учета институциональной специфики (особенностей профильного законодательства и традиций взаимодействия организаций) не приведет к нужному результату.
