Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5868,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3602,72 млрд руб.
13 апреля 2026 года 08:25
Каждый седьмой россиянин хранит накопления "под матрасом"
Сергей Карпухин/ТАСС
13 апреля. FINMARKET.RU - Объем наличных денег в обращении в России в марте вырос на 300 млрд рублей и достиг 19,5 трлн рублей. Интерес к кешу подтверждают и опросы. Так, 15% россиян хранят все свои накопления "под матрасом", следует из мартовского исследования НПФ "Будущее" и проекта "ГраФин", пишут "Известия". При этом основными инструментами сбережений остаются ценные бумаги (их назвали 29% респондентов), золото и драгоценные металлы (25%), банковские вклады (18%), еще 13% выбирают недвижимость. Причиной роста популярности наличных могут быть перебои с мобильным интернетом, указали в ЦБ. Из-за этого граждане и бизнес формируют запас денег для повседневных расчетов. Редакция направила запрос в регулятор. Уязвимость безналичных расчетов на фоне сбоев стала очевидной, отметил основатель SharesPro Денис Астафьев. По его словам, люди опасаются, что в критический момент могут потерять доступ к счетам. Ситуацию усиливают колебания валют и рынков — на этом фоне кеш воспринимается как «тихая гавань». Кроме того, сказывается низкий уровень финансовой грамотности. Это подтверждает и опрос: почти для половины респондентов доходность вложений не имеет значения. При этом четверть не понимает, что это такое, а 22% ставят в приоритет сохранность средств, а не их приумножение. Для части населения наличные остаются базовым инструментом расчетов — в удаленных и сельских районах с ограниченным доступом к банковским сервисам это зачастую единственный надежный способ платежа, подчеркнула директор программы повышения финансовой грамотности ИГСУ РАНХиГС Нина Гукасова. Дополнительным фактором может быть налог на проценты по вкладам, возобновленный с 2024 года, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Опубликовано Финмаркет
