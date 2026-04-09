СЕГОДНЯ:
09 апреля 2026 года 09:33
В меморандуме могут закрепить единую цену товара на маркетплейсах
Михаил Синицын/ТАСС
9 апреля. FINMARKET.RU - Минэк направил в администрацию президента и участникам рынка новый проект меморандума цифровых платформ (документ носит добровольный характер и предусматривает выполнение отдельных норм и принципов). В нем предлагается прописать обязательство по единой цене товара и открытой модели лояльности банков, возможность продавца отказаться от скидок без последствий, правила отказа и возврата товара покупателем, а также обеспечить недискриминационные условия для российских селлеров по сравнению с иностранными, следует из дополненной редакции меморандума, на которую cсылаются "Ведомости". Кроме того, министерство предложило расширить число его потенциальных участников до 10, включив представителей традиционного ритейла и банков. Об этом говорится в письме первого замминистра экономического развития Максима Колесникова в управление президента (документ, отправленный 8 апреля, есть у «Ведомостей»). Критериями для участия в меморандуме предлагается считать годовой оборот свыше 500 млрд руб. (выручка – для платформ, товарооборот – для ритейла, операционный доход – для банков), а также количество активных пользователей свыше 15 млн человек (уникальные пользователи – для платформ, участники программы лояльности – для торговых сетей и активные клиенты – для банков), говорится в материалах к письму. Под предложенные критерии, помимо Wildberries, Ozon и «Яндекса», подпадают также компании ритейла – X5 Group, «Магнит», «Лента» и банки – «Сбер», Альфа-банк, ВТБ. В ноябре меморандум подписали только три цифровые платформы (ЦП) – Wildberries, Ozon и «Авито». Часть крупных игроков тогда к меморандуму не присоединилась. «Яндекс» и «Сбер», по данным источников РБК, не поддержали документ из-за отсутствия ограничений на инвестиции маркетплейсов в скидки. Несмотря на принятие закона о платформенной экономике, уже назрела необходимость новых изменений, отметил в ходе выступления на конференции КИТ министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, платформы стали «мощной товаропроводящей сетью», формируют значимую часть экономики и инвестиций, при этом постепенно превращаются в олигополию. «Это вызывает напряжение как минимум у тех игроков, которые уже присутствуют на рынке», – подчеркнул министр, напомнив о дискуссии с банками. Также это приводит к снижению потока грузов и посылок с «Почты России», что ставит вопрос о новой модели для госкомпании, отметил министр. Сейчас сложилась двухуровневая система регулирования – с одной стороны, это закон о платформенной экономике (вступает в силу 1 октября), а с другой – добровольный меморандум, практики из которого потом должны становиться обязательными и отражаться в законе, напомнил Решетников. Минэк предложил дополнить меморандум платформ, отметил министр, добавив, что новая версия документа уже направлена в администрацию президента, ФАС, ЦБ и участникам рынка. Представитель ФАС подтвердил получение документа. В Wildberries, Ozon и ВТБ сообщили «Ведомостям», что участвуют в обсуждении нового меморандума. В АКИТ, «Магните», Х5, Т-банке и «Яндексе» отказались от комментариев. «Ведомости» направили запросы представителям Банка России, «Сбера», Альфа-банка и «Ленты». В новой версии документа предлагается зафиксировать раздел «Единая цена и открытая модель программ стимулирования». Предполагается, что цена товара, работы или услуги не должна зависеть от выбора средства платежа и других условий. Минэк предлагает закрепить четыре принципа: цена не подлежит увеличению по мере перехода к оформлению заказа, покупатель воспринимает ее «как цену, доступную без выполнения дополнительных условий», она не может быть «визуально скрыта» и вводить пользователя в заблуждение, раскрытие условий происходит «в доступной, однозначной и наглядной форме».
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, маркетплейсы, цйены
