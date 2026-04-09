Рынок факторинга: количество клиентов снизилось за квартал впервые за 5 лет

9 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале т.г., согласно предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний, клиентская база участников рынка сократилась впервые за 5 лет. Снижение было небольшим, всего 3% (до 13,9 тыс. компаний), однако годом ранее количество активных клиентов выросло на 21%, до 14,4 тыс. компаний. Вместе с тем по итогам 1-го квартала 2026 года объем факторингового портфеля составил 2,61 трлн руб., превысив на 6% показатель годовой давности. Впрочем, годом ранее рост был более существенный - 15%, пишет "Коммерсант"

На слабые показатели начала этого года оказали влияние жесткие денежно-кредитные условия. Участники рынка объясняют это тем, что игроки сосредоточились на работе с якорными клиентами и реализации индивидуальных проектов. Наиболее пострадавшей категорией в этой ситуации окажутся представители малого и микробизнеса, а также стартапы с неустойчивыми финансовыми потоками.

Эксперты проявляют осторожный оптимизм в отношении динамики рынка. Старший директор рейтингов фининститутов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов предполагает, что восстановление роста и по клиентам, и по портфелю возможно во 2-м квартале.