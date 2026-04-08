08 апреля 2026 года 10:51
Проценты по кредиткам достигли 50%
URA.RU/ТАСС
8 апреля. FINMARKET.RU - Средний уровень реальных ставок по кредитным картам по итогам февраля достиг почти 50% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые изучили "Известия". За год они выросли на 5 п. п., хотя ЦБ за то же время снизил ключевую с 21 до 15%. "Пластик" становится всё менее выгодным для банков: многие клиенты используют только льготный период, фактически не платя проценты. Чтобы компенсировать потери, финансовые организации пересматривают условия - сокращают грейс-периоды, повышают ставки и уменьшают лимиты. "Условия по кредиткам не располагают к спросу: ставки достигают 50% годовых, а банки вынуждены сокращать сроки беспроцентного грейс-периода. Это приводит не только к удорожанию продукта для заемщиков, но и к ухудшению его потребительских свойств", - заявил гендиректор ОКБ Михаил Алексин. По оценкам ЦБ РФ, в конце 2025 года около 65% операций по кредиткам приходилось именно на льготный срок, в течение которого клиент не платит проценты. Это позволяет населению покрывать текущие расходы, а свободные деньги инвестировать или хранить на вкладах. Общая ситуация в экономике также влияет на условия по "пластику", отметил основатель "Секвойя Групп" Максим Гмыря. Доходы части населения остаются нестабильными, а финансовая дисциплина снижается, поэтому люди всё чаще используют кредитки как быстрый источник денег. Это приводит к росту просрочек и ухудшению качества портфеля банков, из-за чего они закладывают еще большие риски в стоимость продукта. Одновременно с ростом ставок банки сокращают лимиты по картам, отметили в ЦБ. Частично это связано с ограничениями рискованных выдач со стороны регулятора.
