Проценты по кредиткам достигли 50%

8 апреля. FINMARKET.RU - Средний уровень реальных ставок по кредитным картам по итогам февраля достиг почти 50% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые изучили "Известия" . За год они выросли на 5 п. п., хотя ЦБ за то же время снизил ключевую с 21 до 15%.

"Пластик" становится всё менее выгодным для банков: многие клиенты используют только льготный период, фактически не платя проценты. Чтобы компенсировать потери, финансовые организации пересматривают условия - сокращают грейс-периоды, повышаюти уменьшают лимиты.

"Условия по кредиткам не располагают к спросу: ставки достигают 50% годовых, авынуждены сокращать сроки беспроцентного грейс-периода. Это приводит не только к удорожанию продукта для заемщиков, но и к ухудшению его потребительских свойств", - заявил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

По оценкам ЦБ, в конце 2025 года около 65% операций по кредиткам приходилось именно на льготный срок, в течение которого клиент не платит проценты. Это позволяет населению покрывать текущие расходы, а свободные деньги инвестировать или хранить на вкладах.

Общая ситуация в экономике также влияет на условия по "пластику", отметил основатель "Секвойя Групп" Максим Гмыря. Доходы части населения остаются нестабильными, а финансовая дисциплина снижается, поэтому люди всё чаще используюткак быстрый источник денег. Это приводит к росту просрочек и ухудшению качества портфеля банков, из-за чего они закладывают еще большие риски в стоимость продукта.

Одновременно с ростом ставок банки сокращают лимиты по картам, отметили в ЦБ. Частично это связано с ограничениями рискованных выдач со стороны регулятора.