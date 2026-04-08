Банкам РФ могут разрешить обслуживать клиентов по видеосвязи

8 апреля. FINMARKET.RU - Центробанк разрабатывает экспериментально-правовой режим (ЭПР), который позволит банкам заключать договоры на обслуживание новых клиентов по видеосвязи. Об этом "Ведомостям" рассказали три собеседника, близких к различным финансовым организациям и IT-компаниям. Зампред Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов разработку такогоподтвердил.

По его словам, в настоящий момент регулятор проводит согласование режима с Росфинмониторингом, ФСБ, Минфином и Минцифры. НСФР надеется, что ЦБ завершит этот процесс уже в 1-м полугодии 2026 г., поэтому опробовать новую схему работыи ихсмогут уже в этом году, говорит Наумов.

Совет уже обговорил с финорганизациями их видение данного ЭПР, а также типовые сценарии открытия счетов по видеосвязи и необходимость использования только отечественных систем конференц-связи, отвечающих всем требованиям по безопасности, продолжает собеседник "Ведомостей". Еще одним поводом для дискуссии, по его словам, был вопрос безопасности использования видеосвязи для идентификации.

Желание принять участие в работе данного ЭПР уже выразили банк ВТБ, Альфа-банк и РСХБ, уверяет источник "Ведомостей", близкий к обсуждению инициативы.

Как отметил Наумов, банки заинтересованы в удаленных способах обслуживания клиентов с учетом сокращения числа физических офисов по стране. Удаленная идентификация особенно актуальна для клиентов, находящихся за пределами, говорит зампред правления Совкомбанка Альберт Борис. По его словам, внедрение технологий видеосвязи позволит и иностранным гражданам удаленно открывать цифровые счета.