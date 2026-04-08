Мясопереработчики жалуются на рост цен на упаковку

8 апреля. FINMARKET.RU - Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить производителей упаковки на предмет возможного сговора. Поводом стали массовые уведомления о повышении отпускных цен (на 10-35%) на упаковочные материалы, полученные предприятиями отрасли в марте. В союзе опасаются, что это может создать предпосылки к росту цен на социально значимые продукты.

Как следует из письма НСМ в ФАС, в период с 18 по 31 марта предприятия - члены союза получили многочисленные уведомления от производителей и поставщиков упаковочных материалов, "Российская газета"

При этом речь идет о повышении цен сразу на весь ассортимент продукции. В отдельных случаях поставщики сообщили о росте на 7-20%, другие - на 10%, а по некоторым позициям корректировка достигает 25%. По подсчетам НСМ, в среднем стоимость упаковочных материалов увеличивается на 10-35%.

В НСМ обращают внимание, что уведомления отличаются высокой степенью унификации. Практически во всех письмах приводится одинаковый набор причин повышения цен: рост стоимости нефти и газа, удорожание полимерного сырья, увеличение расходов на логистику и фрахт, а также влияние геополитической ситуации на Ближнем Востоке и разрыв глобальных цепочек поставок.

В ФАС подтвердили получение обращения.

Участники продовольственного рынка оценивают ситуацию менее однозначно. Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков отмечает, что рост цен на упаковку действительно фиксируется, однако не носит повсеместного характера. По его словам, диапазон повышения чаще всего составляет от 2% до 5%, а иногда достигает 10%.