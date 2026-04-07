07 апреля 2026 года 10:58

В РФ число компаний с зарубежным участием упало за 4 года на треть

Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - За последние 4 года в РФ появилось 1657 компаний с иностранным капиталом, следует из оценок онлайн-сервиса для проверки контрагентов "Контур.Фокус". Но закрывается таких организаций сильно больше, чем открывается. За 4 года было ликвидировано 10833 компании, из них 953 - с капиталом из стран постсоветского пространства (в том числе СНГ), 9880 - из других зарубежных государств.

Как пишет "Коммерсант", помимо ухода иностранцев такая динамика объясняется и возвратом российского бизнеса из офшорных юрисдикций.

По состоянию на апрель т.г. в РФ насчитывается 14273 компании с капиталом из зарубежных стран, это на 35,5% меньше, чем в апреле 2022 г. Наибольшее присутствие сохраняют Кипр, Германия, Китай, Сейшелы и Великобритания. При этом из этой пятерки рост числа компаний за период с 2022 года показал только Китай - на 32,28%.


Ключевые слова:    РФ,  компании,  иностранцы,  уход

 
