СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
07 апреля 2026 года 10:58
В РФ число компаний с зарубежным участием упало за 4 года на треть
Александр Рюмин/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - За последние 4 года в РФ появилось 1657 компаний с иностранным капиталом, следует из оценок онлайн-сервиса для проверки контрагентов "Контур.Фокус". Но закрывается таких организаций сильно больше, чем открывается. За 4 года было ликвидировано 10833 компании, из них 953 - с капиталом из стран постсоветского пространства (в том числе СНГ), 9880 - из других зарубежных государств. Как пишет "Коммерсант", помимо ухода иностранцев такая динамика объясняется и возвратом российского бизнеса из офшорных юрисдикций. По состоянию на апрель т.г. в РФ насчитывается 14273 компании с капиталом из зарубежных стран, это на 35,5% меньше, чем в апреле 2022 г. Наибольшее присутствие сохраняют Кипр, Германия, Китай, Сейшелы и Великобритания. При этом из этой пятерки рост числа компаний за период с 2022 года показал только Китай - на 32,28%.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, компании, иностранцы, уход
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
