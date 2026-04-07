В каких отраслях могут вырасти зарплаты в этом году

7 апреля. FINMARKET.RU - В прошлом году зарплатный фонд, рассчитанный на основе данных Федеральной налоговой службы России, вырос на 16% (на 27% - в 2023 году и 22% - в 2024 году) и достиг 74 трлн руб. Несмотря на снижение темпов, прирост в абсолютном выражении составил 10,2 трлн руб., что по-прежнему сопоставимо с результатами 2023-2024 годов - 11,3 трлн рублей и 11,5 трлн рублей соответственно. Об этом говорится в новом исследовании рейтингового агентства НКР по рынку труда, пишет "Российская газета"

Но, несмотря на исторически низкий уровень безработицы и сохраняющийся кадровый голод, наблюдаются первые признаки охлаждения рынка труда и выхода динамики ФОТ на плато, отмечается в исследовании. Прошлогодние стимулы в виде госзаказа для металлургии и машиностроения, благодаря которому в этих отраслях существенно вырослиперсонала, а также переток кадров из смежных отраслей, постепенно исчерпали себя.

Сохраняет свое влияние на рынок труда фундаментальный фактор возрастной структуры трудоспособного населения России, обусловленный демографической ямой 1990-х годов.

Большинство отраслей-чемпионов в 2024 году относилось к секторам, получившим максимальную отдачу от роста госзаказа: металлургия, машиностроение и производство оборудования. По итогам 2025 года снижение темпов прироста ФОТ (в ряде случаев многократное) затронуло практически все секторы из списка лидеров 2024 года. Сохранить первенство смогли только легковое такси, гостиничный бизнес и производство одежды, где динамика ФОТ сопоставима со значениями 2024 года. Появление в списке сектора спорта, отдыха и развлечений указывает на то, что фактор внутреннего туризма по-прежнему сильно влияет на сферу услуг. Прирост ФОТ в финсекторе составил лишь 1% в 2025 году по сравнению с впечатляющими 25% в 2024-м. Исключением стало страхование, где ФОТ вырос на 39%.

Если в 2024 году наибольший прирост зарплат демонстрировали промышленные регионы, то в 2025 году лидерами в большинстве стали регионы-аутсайдеры с низким уровнем развития региональной экономики.

Как отмечается в исследовании, в нынешнем году с высокой долей вероятности не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста зарплат, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится. Объем ФОТ также скорректируется в результате автоматического уменьшения дополнительных премиальных выплат, зависящих от объема выполненных работ или сверхурочных часов, по мере сокращения производства или замедления его роста. Динамика ФОТ в 2026 году будет в большей степени определяться действиями бизнеса, нежели государства, подчеркивается в исследовании.