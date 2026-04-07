.
.
.
.
.
07 апреля 2026 года 09:28

По итогам года рост вознагражденеий топ-менеджерам крупных банков составил менее 3%

DPA/TACC
7 апреля. FINMARKET.RU - Суммарное вознаграждение ключевому менеджменту в 15 крупных банковских группах по итогам 2025 года превысило 63 млрд руб., следует из опубликованных отчетностей по МСФО. Рост за год оказался символическим - всего 2,8%, годом ранее совокупное вознаграждение по этим группам увеличилось на 20%, пишет "Коммерсант". Замедление роста вознаграждения соответствует совокупному финансовому результату рассмотренных игроков: их чистая прибыль за минувший год выросла на 1,1% против 6,7% годом ранее.

Самым щедрым остается Сбербанк, у которого вознаграждение выросло на 15%, до 29 млрд руб. Наибольший рост вознаграждения - в 2 раза - показал банк "Дом.РФ". Учитывая сокращение вознаграждения в 2024 году почти на 50%, размер мотивации вернулся к значению 2023 года, в переделы 44-46 млн руб.

Однако в половине случаев банки сокращали объем выплат. Более чем в 2 раза снизили вознаграждение своим топ-менеджерам Экспобанк, банк "Санкт-Петербург" и МТС-банк. Снижение выплат на 30-37% зафиксировано в ПСБ и Газпромбанке (ГПБ), причем эти кредитные организации проводили сокращение второй год подряд.

Ожидания экспертов на 2026 год пока сдержанные. Как считает гендиректор агентства "Бизнесдром" Павел Самиев, размер вознаграждения топ-менеджменту в 2026 году "будет зависеть от того, какой сценарий будет базовым для большинства банков". В отдельных случаях, если мотивация ключевого менеджмента основана на других параметрах (реализация новых проектов и т. д.), динамика размеров вознаграждений может отличаться от общерыночной, указывает эксперт.


.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  менеджмент,  вознаграждения

 
.
.
.
.
.