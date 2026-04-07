Банки начали компенсировать малому бизнесу рост издержек на НДС

7 апреля. FINMARKET.RU - Российские банки помогают своим бизнес-клиентам справиться с увеличением расходов после введения НДС на эквайринг. С января 2026 года эти услуги облагаются НДС в размере 22%. Ранее эти услуги были освобождены от налога, поэтому их фактическая стоимость для бизнеса изменилась. При этом комиссия банков за прием безналичных платежей сейчас составляет в среднем 1,5-2,5% от суммы операции, отметил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. Соответственно, с введением НДС она увеличивается на размер налога. Так, при комиссии 2% с покупки на 1 тыс. рублей (20 рублей) дополнительно начисляется 4,4 рубля, пояснила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

В первую очередь изменения затрагивают малые компании, которые не платят НДС или используют льготные режимы: они не могут принять его к вычету, поэтому расходы увеличиваются, подчеркнул Додонов. Особенно чувствительной нагрузка становится для компаний с высокой долей безналичных платежей, пишут "Известия" ..

Вместе с тем часть банков уже добавила НДС к действующим комиссиям, а некоторые сохранили тарифы, частично взяв нагрузку на себя, отметил эксперт. На этом фоне предприниматели начали активнее использовать альтернативные способы оплаты - например, через СБП или наличные. Финорганизации начали запускать меры поддержки.

По оценкам экспертов, компенсация 50% НДС по комиссиям за торговый и интернет-эквайринг может снизить нагрузку как минимум для 800 тыс. компаний. При этом банки делают ставку не только на снижение издержек, но и на поддержку выручки: предпринимателям, например, предлагают инструменты продвижения на аудиторию экосистемы.