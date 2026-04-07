В РФ растут закупки корпоративных VPN

7 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале т.г. количество госзакупок корпоративныхувеличилось на 22,6% в годовом выражении. За этот период по № 44-ФЗ (определяетгосударственных и муниципальных учреждений) и по № 223-ФЗ (определяет закупки компаний с госучастием) было проведено 1016 процедур. При этом общая сумма закупок упала с 6,9 млрд руб. в 1-м квартале 2025 г. до 2,02 млрд руб. за аналогичный период 2026 г. Такую статистику "Ведомостям" предоставил замруководителя продуктовой группы разработчика IT-решений "СКБ Контур" Юрий Драченин.

Средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦК) в 1-м квартале упала на 76,2% до 1,98 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Драченин. Динамика связана в первую очередь с тем, что в 2025 г. VPN-решения были частью крупных закупок, а в 2026 г. VPN стали закупать отдельно, говорит он.

Корпоративный VPN - это система защиты информации, которую обязаны применять компании при передаче данных через открытые каналы связи, объясняет архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников. Например, такое требование есть в законодательстве по защите персональных данных, государственных информационных систем и информации ограниченного доступа, перечислил он.

Как говорит директор по направлению информационной безопасности IТ-экосистемы "Лукоморье" (входит в ПАО "Ростелеком") Станислав Воскресенский, чаще всего в российских IT-компаниях VPN используется для организации безопасного доступа сотрудников в корпоративную сеть, а безопасность достигается за счет создания зашифрованного "туннеля", который защищает передаваемые данные от перехвата.

Сегодня российский рынок корпоративных VPN представлен преимущественно отечественными вендорами, так как уход западных игроков ускорил импортозамещение, считает бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова. Среди лидеров российского рынка - UserGate, "Контур.Коннект", "Код безопасности" и "Инфотекс", знает она. Помимо этого решения для защиты веб-приложений, шлюзы и средства аутентификации предлагают такие компании, как Positive Technologies, С-Терра или "Аладдин Р.Д.".