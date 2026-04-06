Социальные добавки получают более 6 млн пенсионеров

6 апреля. FINMARKET.RU - В РФ пенсии ниже прожиточного минимума назначены сегодня почти каждому седьмому пенсионеру. Численность тех, кто не может выжить за счет пенсии, выросла за год более чем на 6%, пишет "Независимая газета" . Для сохранения социальной стабильности бюджет выплачивает таким пенсионерам ежемесячную добавку до прожиточного минимума.

Федеральную социальную доплату к пенсии в 2025 году получали более 3,36 млн пенсионеров в 60 субъектах РФ. Расходы на выплату по сравнению с 2024 годом выросли на 34,3% (почти на 39 млрд руб.), сообщили аудиторы Счетной палаты в докладе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования. Еще 3,3 млн пенсионеров с пенсиями ниже прожиточного минимума получают доплаты не из федерального, а из региональных бюджетов.

В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера назначен в 16 288 руб. А в прошлом году федеральный прожиточный минимум пенсионера составлял 15 250 руб. Но в регионах страны размеры прожиточного минимума для пенсионеров отличаются. Если региональный прожиточный минимум выше федерального, то пенсионер получит региональную доплату. А если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то доплаты к пенсиям идут из федерального бюджета.

Судя по предварительным расчетам, в текущем году численность пенсионеров с назначенными пенсиями ниже прожиточного минимума может еще больше увеличиться.

"В 2026 году ожидается еще большее снижение вновь назначенных пенсий. С 2026 года начинают выходить на пенсию граждане (женщины 1967 года рождения), у которых был обязательный накопительный пенсионный элемент – то есть те, кто с 2002 по 2014 год отчислял обязательные взносы на обязательную накопительную пенсию и соответственно не отчислял на страховую. Таким образом, если эти граждане получали среднюю заработную плату, то потери составят 16 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), или минус 2300–2400 руб. от будущей страховой пенсии" – предупреждает депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

При этом, по ее словам, многие россияне потеряют те региональные или федеральные доплаты, которые могли бы им выплачиваться по причине низких назначенных пенсий.