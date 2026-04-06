.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
06 апреля 2026 года 08:49
Приоритетное право на трудоустройство россиян предлагают закрепить
|0
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
6 апреля. FINMARKET.RU - Группа депутатов предложила закрепить в Трудовом кодексе приоритетное право , пишет "Российская газета". Депутаты от ЛДПР отмечают, что миграционная политика должна являться вспомогательным средством для решения экономических проблем. А приоритетом при приеме на работу должны пользоваться граждане страны. Вместе с тем общая универсальная норма, закрепляющая приоритетное трудоустройство граждан России, в Трудовом кодексе отсутствует. В общедоступных источниках информации систематически размещаются вакансии, в тексте которых прямо устанавливаются преимущественные условия трудоустройства для иностранных граждан по сравнению с российскими соискателями. "Особую озабоченность вызывает устойчивая практика работодателей в отдельных отраслях экономики, характеризующихся высокой долей ручного труда и низкой добавленной стоимостью, - прежде всего в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство территорий, уборка) - ориентироваться на наем более дешевой иностранной рабочей силы в ущерб трудоустройству граждан Российской Федерации. При этом значительная часть иностранных граждан фактически допускается к выполнению работ с использованием теневых схем занятости", - отмечают депутаты. В этой связи законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан России перед иностранными гражданами или лицами без гражданства при приеме на работу.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, трудоустройство, приоритеты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.