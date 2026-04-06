Приоритетное право на трудоустройство россиян предлагают закрепить

6 апреля. FINMARKET.RU - Группа депутатов предложила закрепить в Трудовом кодексе приоритетное право , пишет "Российская газета"

Депутаты от ЛДПР отмечают, что миграционная политика должна являться вспомогательным средством для решения экономических проблем. А приоритетом при приеме на работу должны пользоваться граждане страны.

Вместе с тем общая универсальная норма, закрепляющая приоритетноеграждан России, в Трудовом кодексе отсутствует.

В общедоступных источниках информации систематически размещаются вакансии, в тексте которых прямо устанавливаются преимущественные условия трудоустройства для иностранных граждан по сравнению с российскими соискателями.

"Особую озабоченность вызывает устойчивая практика работодателей в отдельных отраслях экономики, характеризующихся высокой долей ручного труда и низкой добавленной стоимостью, - прежде всего в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство территорий, уборка) - ориентироваться на наем более дешевой иностранной рабочей силы в ущерб трудоустройству граждан Российской Федерации. При этом значительная часть иностранных граждан фактически допускается к выполнению работ с использованием теневых схем занятости", - отмечают депутаты.

В этой связи законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан России перед иностранными гражданами или лицами без гражданства при приеме на работу.