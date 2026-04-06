06 апреля 2026 года 08:17
Новые вклады оформляются на срок до полугода
Александр Демьянчук/ТАСС
6 апреля. FINMARKET.RU - Почти все новые депозиты сейчас оформляются на срок до полугода: в марте 95,8% вкладов приходилось на период от одного до шести месяцев, следует из данных "Финуслуг", которые изучили "Известия". При этом на трехмесячные пришлось 56,7%. Долгосрочные продукты практически не востребованы: на год - лишь 3,2% размещений, а на сроки от одного до трех лет - около 4%, следует из данных "Финуслуг". Классическая модель с длинными депозитами в настоящее время фактически не работает. Статистика ЦБ также показывает рост доли краткосрочных размещений: еще в феврале доля вкладов до полугода составляла почти 40% от общего объема. Всего в банках находилось почти 65 трлн рублей, из которых 25,5 трлн - именно на короткие сроки. В 2023 году доминировали среднесрочные депозиты - от полугода до года. Преобладание коротких продуктов связано с ожиданиями снижения ключевой, отметил ведущий аналитик "Эксперт РА" Евгений Романов. ЦБ постепенно снижал ее на последних заседаниях, и сейчас она опустилась до 15%. Рынок прогнозирует, что в будущем регулятор продолжит смягчать политику, поэтому кредитные организации с помощью ставок мотивируют россиян фиксировать доходность именно на короткий срок - им невыгодно платить клиентам высокие проценты долгое время.
Опубликовано Финмаркет
