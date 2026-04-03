Власти намерены вовлекать в оборот неиспользуемые сельхозземли

3 апреля. FINMARKET.RU - Власти намерены продолжить вовлекать неиспользуемые сельхозземли в оборот. Этот вопрос обсуждался вчера на коллегии Россельхознадзора. Как сообщил на коллегии вице-премьер Дмитрий Патрушев, за счет проведенных мероприятий, в сельхозоборот возвращено порядка 2,7 млн га, из них в 2025 г. - более 300 тыс. га. В аппарате вице-премьера "Коммерсанту" пояснили, что Россельхознадзор следит за соблюдением запрета на самовольное снятие и уничтожение плодородного слоя почвы, контролирует выполнение мероприятий по улучшению земель и охране почв от эрозии.

По словам Патрушева, необходимо разработать цифровые индикаторы риска для федеральной системы земель сельхозназначения - это позволит лучше выявлять неиспользуемые земли. Кроме того, сказа он, "повышение эффективности не может обойтись без применения современных технологий и цифровых систем", а также использования беспилотников

Проблему сокращения площади сельхозземель и возврата неиспользуемых участков в оборот власти пытаются решить не первый год. Для этого власти ужесточили подход к переводу земель в другие категории для сокращения числа злоупотреблений в регионах - субъектамс 1 марта придется согласовывать такие решения с Минсельхозом.

Эксперты прогнозируют, что вовлечение земель в оборот будет продолжаться, но без роста экономической эффективности сельхозпроизводства резкого прорыва в этой сфере не будет.