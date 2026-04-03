ТПП и СП предлагают доработать законопроект о СПОТ

3 апреля. FINMARKET.RU - Торгово-промышленная палата (ТПП) и Счетная палата направили в Госдуму предложения по доработке правительственного законопроекта о системе подтверждения ожидания товаров (СПОТ), пишет "Коммерсант"

Сейчас документ вместе с поправками к Налоговому кодексу ждет первого чтения (намечено на апрель). Из-за неготовности законодательной базы анонсированный тестовый запуск СПОТ перенесен с 1 апреля на 1 июля.

СПОТ разработана в рамках плана по обелению экономики для контроля импорта из стран ЕАЭС (нередко на деле речь идет о товарах из третьих стран).

В письме ТПП за подписью вице-президента палаты Вадима Чубарова утверждается, что при принятии законопроекта в предложенном виде бизнес столкнется с "административными и финансовыми барьерами".

Первое, с чем не согласны предприниматели,- выделенные на формирование документа о предстоящей поставке (ДОПП) сроки (за 2 дня до ввоза груза в РФ). Их, считают в организации, надо сократить как минимум вдвое: за двое суток может произойти все что угодно (от поломки фуры до появления пробок на границе), и заявителю придется оформлять новый документ, что приведет к простоям фур на границе.

Также предпринимателей беспокоит неопределенность с "выборочным контролем" и выдворением фур с товаром из страны. В ТПП также считают необходимым предусмотреть меры поддержки импортеров из числа МСП.

Предложения Счетной палаты по проекту не столь масштабные и направлены на уточнение ряда положений. В частности, предлагается прояснить формулировку проекта, по которой под СПОТ подпадают физлица, импортирующие товары не для личных нужд, а для торговли.