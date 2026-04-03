За год из теневой занятости вывели почти 1 млн россиян

3 апреля. FINMARKET.RU - В 2025 году из неформальной занятости удалось вывести почти миллион граждан России. В России созданы межведомственные комиссии и муниципальные группы для борьбы с нелегальной занятостью, в которые входят представители разных уровней власти, включая Роструд. Они работают по методическим рекомендациям и проводят масштабную информационную кампанию, объясняя гражданам риски теневой занятости, сообщили "Известиям" в пресс-службе Роструда.

С 2025 года действует открытый реестр работодателей-нарушителей, куда включают за факты нелегального трудоустройства. Роструд применяет рискориентированный подход с использованием специальных индикаторов, выявляющих подмену трудовых отношений. Эти инструменты постоянно совершенствуются, благодаря чему и удалось легализовать около 980 тыс. работников.

Работа с официальной зарплатой на уровне минимальной оплаты труда, а остальной частью "в конверте", кажется выгодной только работодателю, заявила "Известиям" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф". Для сотрудника это обманчивое преимущество, которое на деле связано с серьезными рисками, в частности, страдает будущая пенсия.

Кроме того, при "серой" зарплате сложнее получать налоговые вычеты, так как человек не платит налоги в полном объеме и дольше возвращает деньги за жилье, лечение или образование.

Как отмечают эксперты, в последние годы борьба с теневой занятостью стала более системной. Дальнейшее сокращение теневой занятости связано с цифровизацией контроля и профилактикой. Так, используются технологии автоматизации и искусственный интеллект для выявления нарушений, ведется реестр работодателей с 2025 года, развивается режим самозанятости и усиливается разъяснительная работа с бизнесом и работниками.