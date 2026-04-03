НАУФОР: допуск фининструментов на рынок нуждается в оптимизации

3 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация брокеровподготовила комментарии к докладу Банка России об оптимизации допуска финансовых инструментов на рынок.. Профучастники в целом поддержали идеи регулятора, но выступили за более радикальное упрощение, пишут "Ведомости"

Доклад "Допуск финансовых инструментов на рынок: направления оптимизации" ЦБ опубликовал для общественных консультаций в феврале 2026 г. В нем регулятор среди прочего объявил, что рассматривает развитие цифровых облигаций как перспективный способ размещения, обращения и осуществления расчетов на блокчейн-платформах. НАУФОР поддерживает эту инициативу концептуально, но настаивает на принципе технологической нейтральности: правовое поле должно определяться сущностью инструмента и ролями участников независимо от используемой технологии. Также, по мнению ассоциации, предстоит определить саму правовую природу понятия "токен".

НАУФОР поддерживает идеи ЦБ по оптимизации эмиссионной документации и сокращению числа регистрируемых документов, предлагает исключить необходимость составления и регистрации программ облигаций, перенеся фиксируемые там параметры в соответствующие решения органов управления эмитента.

Поддерживает НАУФОР и инициативу ЦБ отменить регистрацию выпусков и проспектов простых облигаций, если сумма привлекаемых эмитентом (кроме кредитных организаций) средств не превышает 3 млрд руб. в год. Но централизованный учет бондов центральным депозитарием, по мнению ассоциации, не является необходимым признаком их простоты, поэтому решение следует распространить на все простые облигации, как документарные, так и именные, возможность выпуска которых предусмотрена действующим законодательством. Также НАУФОР предлагает освободить такие выпуски от составления и регистрации проспекта: действующий порог - 1 млрд руб. в год. А для кредитных организаций ассоциация предлагает поднять пороговое значение для регистрации выпуска облигаций без проспекта с 4 млрд руб. в год до 10 млрд.

Еще ЦБ предлагает не регистрировать выпуски облигаций с крупным номиналом - от 3 млн руб., предназначенных для квалифицированных инвесторов, но требования о составлении и раскрытии проспекта хочет сохранить.

ЦБ рассматривает возможность разработки стандартов структурных облигаций, которые будут определять набор базовых условий выпуска. В НАУФОР считают, чтоструктурных облигаций нануждается в оптимизации.В ассоциации считают оправданным передать регистрацию биржевых выпусков самим биржам, а внебиржевых - не только центральному, но и иным депозитариям, а также регистраторам.

Разработку стандартов, определяющих типовые условия выпуска структурных инструментов, которые могут быть освобождены от регистрации в ЦБ, в НАУФОР считают излишней. Допрегулирование этого рынка может ограничить гибкость структурирования инструментов, составляющую их важнейшее достоинство, опасаются в ассоциации.

Наконец, НАУФОР поддерживает инициативу по оптимизации и упрощению эмиссионных процедур для непубличных АО с числом акционеров менее 50 и по сокращению с 45 до 15 рабочих дней срока реализации преимущественного права акционеров на приобретение размещаемых допакций и конвертируемых в них эмиссионных бумаг.