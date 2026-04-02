Бизнес раскритиковал законопроект о контроле за использованием касс

2 апреля. FINMARKET.RU - Предложенные правительством поправки об ужесточении контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ), по сути, предусматривают для нарушителей внесудебный запрет на ведение предпринимательской деятельности, что вызывает вопросы о соразмерности последствий правонарушению. Такое мнение выразили опрошенные "Ведомостями" юристы и бизнес-объединения. Кроме того, крупные коммерческие арендодатели по факту становятся агентами налогового контроля, солидарны собеседники.

Правительство 31 марта внесло в Госдуму, согласно которому обязанность проверять соблюдение законодательства в части ККТ ложится на так называемых организаторов массовой торговли (арендодателей, которые сдают помещения 10 и более арендаторам и имеют в распоряжении от 3000 кв. м торговых площадей). В случае принятия поправок торговым центрам и рынкам необходимо будет ежемесячно проверять наличие регистрации ККТ по месту нахождения каждой торговой точки. При выявлении нарушения арендодатель должен не только уведомить об этом своего арендатора, но и не допустить фактического продолжения им его деятельности

Законопроект вызвал критику экспертов Торгово-промышленной палаты (ТПП), заявила изданию вице-президент ТПП Елена Дыбова. Он предусматривает прямую передачу государственных контрольных функций частным лицам, по сути, это попытка возложить на арендодателей несвойственные им властные полномочия. По ее мнению, такой подход избыточен, так как государство уже имеет полноценный налоговый и контрольный аппарат, оснащенный современными инструментами. Кроме того, создание института «частных контролеров» потенциально ведет к росту коррупции, конфликту интересов и, по сути, является признанием неэффективности уже существующих механизмов, полагает она.

"Опора России" обеспокоена этим законопроектом, рассказал президент объединения Александр Калинин. По его мнению, предложенный подход нарушает принцип свободы договора и идет вразрез с нормами гражданского права, создавая при этом серьезный административный барьер как для арендодателей, так и для арендаторов.