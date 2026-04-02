Кредитные рейтинговые агентства нарастили выручку на 21%

2 апреля. FINMARKET.RU -кредитных рейтинговых агентств в 2025 году превысила 2,1 млрд руб., увеличившись на 21%. На результаты в большей степени повлияло увеличение количества рейтинговых действий и рост стоимости услуг. Однако выручка от дополнительных услуг выросла незначительно.стараются развивать международную деятельность как в рамках ЕАЭС, пишет "Коммерсант"

Лидеры рынка - "Эксперт РА" (выручка 947 млн руб.) и АКРА (846 млн руб.) — показали рост на 16–20%. Вышедшие на рынок значительно позже агентства НКР и НРА показали рост выручки на 34–41%.

Росту показателей способствовало увеличение количества рейтинговых действий. По данным отчетности компаний, общее их число за 2025 год выросло на 22%, до 3,7 тыс.

"Проводится большая работа на уровне регуляторов финансовых рынков этих стран", - отмечает гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Кроме того, расширяются контакты с китайскими партнерами. По словам Чекуровой, агентство оказывает "содействие по выходу российских компаний на рейтинговый рынок КНР". Результаты пока скромные, китайскиеимеют чуть больше десятка компаний и банков. Однако половина из них была получена в прошлом году.