Зарплатные предложения выросли за год на 10 тыс. руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - В первом квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в российских вакансиях достигла 86 200 рублей - на 9 700 рублей, или 13%, больше, чем год назад. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета"

Самый заметный рост предлагаемой заработной платы произошел у сварщиков - разница в абсолютных значениях составила 148 100 рублей. "Больше всего потенциальные доходы повысились у синих воротничков, что связано с высоким спросом на них на рынке труда. У сварщиков зафиксирован самый большой рост как по абсолютным значениям (+148 100 рублей), так и по процентам (+126%), а у руководителей группы разработки - самая высокая медианная предлагаемая зарплата за первый квартал года - 302 900 рублей", - говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

В топ-5 специализаций с наибольшим ростом также вошли монтажники (+64 700 рублей), руководители групп разработки (+58 000 рублей), геологи (+49 900 рублей) и технические писатели (+40 700 рублей). Заметно выросли предложения и для электромонтажников (+39 600 рублей), курьеров (+33 800 рублей), главных врачей и заведующих отделениями (+28 200 рублей), агентов по недвижимости (+27 500 рублей) и сетевых инженеров (+22 400 рублей).

Среди отраслей сильнее всего зарплатные предложения выросли в нефтегазовой сфере (+24%), добывающей промышленности (+18%) и финансовом секторе (+16%). В ИТ же уровень оплаты труда увеличился на 14% за год.