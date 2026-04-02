Требования к иностранным маркетплейсам ужесточат

2 апреля. FINMARKET.RU - В Совете Федерации подготовили новыепо локализации зарубежных цифровых платформ в РФ. В том числе сенаторы предлагают обязать бизнес создавать российские юридические лица с ограничением по доле иностранного участия, а также установить требования по минимальному уставному капиталу для таких компаний. Как выяснили "Известия" , такие рекомендации направлены в правительство комитетом СФ по регламенту по итогам обсуждения "Стратегии госполитики РФ в области защиты прав потребителей до 2030 года" с участием и Минпромторга, Роспотребнадзора, ЦБ и экспертного общества.

Согласно документу, ужесточение требований к иностранным компаниям связано с ростом сервисов трансграничной доставки, которые, по оценке сенаторов, нередко работают с нарушением российского законодательства. Это, как отмечается, приводит к рискам для потребителей - в частности, снижает гарантии приобретения качественной и безопасной продукции и ограничивает возможности ее возврата.

Кроме того, на таких электронных площадках действует значительное число нелегальных участников: они не уведомляют о начале деятельности, не имеют необходимых лицензий и не зарегистрированы в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров (ГИС МТ).

В числе дополнительных мер сенаторы предлагают установить для иностранного цифрового бизнеса требования по обязательному предоставлению отчетности в таможенные и налоговые органы по объемам и структуре продаж, создавать службы поддержки для российских пользователей, а также формировать компенсационные (страховые) фонды для защиты интересов потребителей.