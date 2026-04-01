В России вырос спрос на восстановленные ноутбуки

1 апреля. FINMARKET.RU - Продажи восстановленных ноутбуков, т. е. тех устройств, которые были в использовании, но им заменили аккумуляторы, обновили программное обеспечение (ПО) и перепрошили, в сети «М.видео» в 2025 г. выросли по сравнению с предыдущим годом на 71% в натуральном выражении и на 38% в денежном. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Аналогичная тенденция и у «Авито». У нее реализация устройств в состоянии «как новые» в штучном выражении прибавила 11% за тот же период, пишут "Ведомости".

Абсолютные цифры обе компании не приводят. Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов утверждает, что на подержанную технику сейчас приходится примерно 15–20% всего рынка. Это 500 000–600 000 проданных устройств в год. Тем не менее он уверен, что недоверие к подержанной технике в России сохраняется.

Наибольшим спросом у потребителей пользуются восстановленные ноутбуки Apple, Huawei и Honor, отмечают эксперты. При этом, по их словам, сам сегмент активно развивается на фоне снижения продаж новых устройств. В январе Fplus, «М.видео» и ICMR («ГФК-Русь») сообщали, что по итогам 2025 г. реализация ноутбуков в России сократилась на 15–30% примерно до 2,9 млн устройств на 169–183 млрд руб. Годом же ранее было продано около 3,9 млн устройств на 212–242 млрд руб. Долю восстановленной техники в общем объеме рынка представители компаний тогда тоже не раскрыли.

Снижение продаж связано с общей стагнацией рынка электроники, отмечал представитель Fplus. Кроме того, часть сегмента уходит в серую зону из-за неофициального ввоза техники, что искажает статистику. На показатели также влияет рост реализации такой продукции через маркетплейсы и увеличение доли китайских брендов в низком и среднем ценовых сегментах, добавлял гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Сегмент восстановленной техники становится значимой частью рынка, говорит руководитель департамента физических сервисов «М.видео» Андрей Агапов. По его словам, покупатели рассматривают такие устройства не только с целью экономии. Это еще и возможность приобретения техники премиальных брендов по более доступной стоимости. Рост спроса на такую продукцию связан с изменением потребительского поведения и удорожанием товаров, добавляет Бурмистров. По его словам, граждане становятся более прагматичными, а стоимость компьютерной техники растет, в том числе из-за увеличения стоимости комплектующих на фоне развития технологий искусственного интеллекта. В этих условиях восстановленные устройства становятся более привлекательными, особенно если ритейлер обеспечивает «адекватные» гарантии качества и высокий уровень сервиса.

Бурмистров также отметил, что «М.видео» в последние годы активно развивает направление гарантийного ремонта, что повышает доверие покупателей к такой продукции. Дополнительным фактором развития может быть еще и цикл обновления техники, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, для части пользователей наступил период замены устройств. В то же время покупка восстановленных ноутбуков позволяет сохранить гарантийные обязательства, подчеркивает он. И россияне, которые хотели поменять свою технику на новую, но им не хватает на это денег, приобретают именно такую продукцию.