Пропуск VPN-трафика может стоить IT-компаниям аккредитации

1 апреля. FINMARKET.RU - Как стало известно " Коммерсанту ", IT-компании, которые не ограничат для пользователей доступ к своим цифровым платформам с использованием VPN-сервисов, могут быть исключены из IT-реестра Минцифры по инициативе спецслужб. Кроме того, компании рискуют лишиться права на предустановку своих приложений на продаваемые в России устройства. Ранее в Минцифры предупреждали, что сайты из "белого списка" будут исключены из него, если не закроют доступ к средствам обхода блокировок. Если речь идет о крупных компаниях, которые также являются организаторами распространения информации, то на их стороне с высокой вероятностью можно определить, что пользователь применяет(если он осознанно не скрывает этот факт), по набору косвенных параметров: часовой пояс, установленный язык, настройки браузера, время прохождения трафика до пользователя и обратно, отметил бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий. Но вопрос мотивации компаний реализовывать эти меры будет зависеть от полного списка "наказаний". Например, исключение из списка предустановленных приложений несильно влияет на пользователей продукции Apple, которые и так получают устройства без "разрешенных" приложений.

Глава минцифры Максут Шадаев прокомментировал ряд сообщений, которые появились накануне в СМИ и касались возможных ограничений в работе VPN-сервисов и введения лимитов на международный. По словам Шадаева, сегодня речь идет о решении задачи по снижению использования VPN, пишет "Российская газета".

"Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае - задачу по снижению использования VPN. Были приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз - не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось", - заявил министр.

Шадаев пояснил, что сегодня стоит задача решить проблему с минимальными последствиями для пользователей. В качестве примера более серьезных последствий он назвал обсуждавшуюся возможность введения административной ответственности за использование VPN.