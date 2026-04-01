Взятый при самозапрете заем потребуют вернуть только в одном случае

1 апреля. FINMARKET.RU - Россиянам, оформившим самозапрет на кредиты, всё равно придется вернуть заем, если его открыли в день подачи заявления на такое ограничение, выяснили "Известия"

Кредиторы получают информацию о подаче самозапрета практически сразу - в течение нескольких минут после оформления через "Госуслуги". Однако сам запрет начинает действовать только со следующего календарного дня, пояснил источник на банковском рынке. Это означает, что в день подачи заявления заемщик формально еще может получить деньги, а выданные в этот период средства подлежат возврату.

Банки имеют полный доступ к информации о самозапретах и не сталкиваются с проблемой недоинформированности, подчеркнул директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Однако на практике уже фиксировались нарушения. Около 100 микрофинансовых организаций с марта 2025 года заключали договоры с клиентами без необходимых проверок, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. Всего было выявлено 309 тыс. таких случаев, при этом порядка 40 тыс. займов были выданы без проверки наличия самозапрета.

Если он есть, кредитор должен отказать в выдаче ссуды, сообщалось ранее на сайте ЦБ. Ну а если, несмотря на установленное ограничение, организация заключит договор, она не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств. При нарушениях этого правила к финорганизациям будут применять меры, пояснили в пресс-службе регулятора.

В теории МФО могут попытаться взыскать такие долги, рассчитывая на то, что часть заемщиков не знает своих прав и может вернуть деньги добровольно после давления, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Но позиция регулятора уже сформирована: Банк России направляет предписания нарушителям и требует информировать граждан о том, что они не обязаны выплачивать долг.