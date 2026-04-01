Профсоюзы против расширения продолжительности рабочего дня

1 апреля. FINMARKET.RU - Предложения ввести шестидневную рабочую неделю с трудовыми днями по 12 часов не просчитаны ни экономически, ни политически, сказал «Ведомостям» руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов. Он отмечает, что дефицит рабочей силы сокращается, есть работники под угрозой увольнения или в простое. Также замедляется сама экономика, сокращается потребность в рабочей силе, в этой ситуации увеличивать продолжительность рабочего времени «очень странно», подчеркнул Соколов.

В понедельник российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что России стоит перейти на шестидневную рабочую неделю, а трудовой день сделать с восьми утра до восьми вечера. Об этом он написал 30 марта в своем Telegram-канале. Бизнесмен объяснил это необходимостью как можно быстрее пройти «тяжелую трансформацию», связанную с деглобализацией российской экономики. Дерипаска добавил: «Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше».

Его точку зрения поддержал академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Он выразил мнение, что шестидневка была бы полезна российской экономике, поскольку «человек сейчас производит недостаточно». При этом Онищенко признал, что введение шестидневной рабочей недели в масштабе страны невозможно, учитывая существующее трудовое законодательство, работу общественных организаций и профсоюзов. Он также подчеркнул, что предприятия ОПК уже работают в подобном режиме. Население к введению расширенной рабочей недели не готово, также для этого следует пересмотреть определенные правовые нормы, отметил Онищенко.

Повышать производительность труда нужно, но совершенно другими методами, уверен глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что изменения трудового законодательства могли бы повысить градус и так высокой социальной напряженности и тревожности. «Считаю, что любые такие вопросы нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзной стороны, объединений работодателей и правительственной стороны», – добавил Нилов.

Депутат заверил, что в Госдуме не обсуждается вопрос каких-либо кардинальных изменений в Трудовом кодексе относительно времени труда и отдыха, соответствующих законопроектов на рассмотрении нет.

Предложенные меры абсолютно противоречат задаче и механизмам повышения производительности труда, потому что она предполагает производство продукции за меньшее время, а не увеличение срока, в ходе которого производится такое же ее количество, полагает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Если в стране действительно не хватает рук, то решение лежит не в продлении рабочего дня до изнеможения, а в создании условий, при которых люди захотят работать и развиваться», – заявил 30 марта сенатор Айрат Гибатдинов. Он подчеркнул, что «право на нормальный рабочий день и честный отдых отстаивалось десятилетиями борьбы рабочих движений, стачками и кровью».