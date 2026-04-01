01 апреля 2026 года 08:43

Рынок краткосрочной аренды охлаждается вслед за внутренним туризмом

Евгений Мессман/ТАСС
Евгений Мессман/ТАСС
1 апреля. FINMARKET.RU - Прирост числа арендодателей на «Суточно.ру» в 2025 году сократился на 10 процентных пунктов год к году. Существенное замедление роста сегмента краткосрочной аренды также заметили в ЦИАН, OneTwoTrip и «Авито Путешествиях». Это связано с начавшимся охлаждением рынка внутреннего туризма и ростом конкуренции, пишет "Коммерсантъ".

Количество зарегистрированных на «Суточно.ру» арендодателей в 2025 году увеличилось на 14% год к году, до 151 тыс., объектов размещения — на 18%, до 391 тыс. Такие данные приводятся в консолидированной отчетности АО «Суточно». Темпы роста бизнеса компании замедлились. В 2024 году количество владельцев жилья на платформе выросло на 24% год к году, объектов — на 25%.

Совокупная стоимость сделанных через «Суточно.ру» бронирований в 2025 году увеличилась на 30% год к году, до 63,1 млрд руб., количество проданных ночей выросло на 20%, до 13,8 млн.

Год к году темпы роста сократились на 36 и 28 процентных пунктов (п. п.) соответственно.


Ключевые слова:    Россия,  аренда

 
