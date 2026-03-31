Аудиторы расширили клиентскую базу

31 марта. FINMARKET.RU - За 2025 год количество общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР), которым оказывали услуги аудиторские компании, увеличилось в 1,6 раза, превысив 1,7 тыс., следует из обзора ЦБ, опубликованного 30 марта. При этом, по данным Банка России, прирост количества клиентов у крупных и малых аудиторских компаний составил около 40%, тогда как по средним компаниям — более чем в 2,7 раза. В результате клиентская база по этим категориям выровнялась и составила у малых компаний 616, у средних 525, у крупных — 575 ОЗО ФР, пишет "Коммерсант"

К ОЗО ФР относятся организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, кредитные организации, страховые организации, управляющие компании и т. д. По итогам 2025 года им оказывала услуги 41 аудиторская организация.

В целом существенный рост клиентской базы связан с полноценным вступлением в силу законодательных изменений, указывают участники рынка. "2025 год стал первым, когда аудит финансовой отчетности ОЗО ФР проводился исключительно организациями из реестра Банка России. До этого сотни компаний работали с аудиторами, которые формально не имели права обслуживать такие организации рынка",- отмечает директор компании "Евразия Аудит" Артур Каримов.