Для бизнеса могут ввести обязательную и платную электронную почту

31 марта. FINMARKET.RU - В России может появиться государственная платформа для официальной электронной переписки между гражданами, бизнесом и государством. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение к ней станет обязательным и платным. Это следует из законопроекта о реформе почтовой отрасли, с которым ознакомились "Ведомости" . Документ Минцифры направило в правительство 25 марта.

Сейчас "Почта России" предоставляет сервис "Электронные заказные письма". Они имеют ту же юридическую силу, что и бумажные письма с уведомлением о вручении, а для их отправки представитель госоргана, бизнеса или гражданин может завести личный кабинет на добровольной основе. Если у получателя тоже есть личный кабинет, то он получит электронное письмо, если нет, то "Почта" распечатает и упакует его и доставит адресату в почтовый ящик. Госорганы используют систему для отправки заявлений, уведомлений и извещений. С помощью сервисаможет отправлять претензии, уведомления, счета и другие официальные документы контрагентам или государственным структурам. Отправка таких писем сейчас стоит 60-90 руб.

Законопроект Минцифры вводит два новых понятия: электронную почтовую систему - государственную платформу для пересылки документов, а также цифровой почтовый ящик - специальный адрес внутри этой системы, который будет создаваться в личном кабинете на "Госуслугах". Согласно законопроекту, за создание и работу государственной электронной почтовой системы будет отвечать назначенная правительством организация федеральной почтовой связи. Порядок работы системы, случаи обязательного использования, а также тарифы и правила подключения должно определить правительство. Для самозанятых создание цифрового почтового ящика станет обязательным условием регистрации, следует из законопроекта. Сейчас единая система доставки таких сообщений отсутствует, говорит управляющий партнер АБ "Pareto Legal" Павел Желновод. Законопроект фактически формирует единый канал доставки юридически значимых сообщений.