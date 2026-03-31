Число интернет-заказов сокращает рост

31 марта. FINMARKET.RU - В 2025 году российские потребители сделали в интернете 8,3 млрд заказов, что на 24% больше год к году, следует из данных, предоставленных "Коммерсанту" Data Insight. Рост оказался минимальным за последние восемь лет. Умеренное снижение темпов роста количества заказов продолжится и в 2026-2027 годах, по итогам текущего года показатель вырастет на 20%, прогнозируют в Data Insight.

Заказов становится больше, но средний чек последние десять лет снижается: в 2025 году он составил около 1,6 тыс. рублей, что на 5% меньше год к году. В прошлом году на это повлияло в том числе укрепление курса рубля, объясняют в Data Insight. Рынок онлайн-торговли приближается к насыщению и уже не способен расти такими же темпами, что и раньше, констатирует директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Кроме того, сказывается изменение потребительского поведения: снижение среднего чека одновременно с ростом частоты онлайн-покупок стало реакцией на удорожание товаров.