31 марта 2026 года 08:32
Ряд ресторанов и кафе до конца года освободят от НДС
Евгений Мессман/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - Правительство одобрило законопроект, который временно освобождает часть бизнеса в сфере общепита от уплаты НДС. Об этом "Известиям" сообщил источник в кабмине. Документ (есть в распоряжении редакции) 30 марта рассмотрела правкомиссия по законопроектной деятельности. Послабление будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Льгота распространяется на компании и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые с начала года потеряли освобождение от уплаты НДС, а также на предпринимателей, лишившихся права работать на патенте, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Патентная система — это режим для ИП с фиксированным налогом, а упрощенная система предполагает налог либо с доходов, либо с прибыли с более простой отчетностью. При этом с 2026 года порог выручки для освобождения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн рублей, из-за чего даже небольшие компании начали платить сбор. "Это стало шоком для многих малых предприятий, особенно с невысокой рентабельностью, в том числе в отрасли общепита (кафе, пекарни, небольшие рестораны)", — подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. Власти де-факто признают, что без "смягчающих" мер нагрузка для части малого бизнеса могла бы стать чрезмерной, добавил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.
Опубликовано Финмаркет
