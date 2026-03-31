Доля ликвидных активов ФНБ сократилась до 30,5%

31 марта. FINMARKET.RU - Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (средства, размещенные на счетах в Банке России) в 2025 году продолжила снижаться, сократившись до 30,5% с 32,1% от общего объема годом ранее, свидетельствуют данные оперативного доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета в 2025 году.

Доля этих средств в совокупном объемесокращается не первый год - к началу 2024-го она составляла 41,9%, снизившись с 58,8% годом ранее.

При этом в абсолютном выражении ликвидная часть ФНБ выросла на 275 млрд рублей, до 4,085 трлн рублей. В ее структуре 57,1% составляют китайские юани, 42,8% - золото в обезличенной форме и 0,08% - рубли.

Общий объем фонда увеличился с начала 2025 года на 1,5 трлн рублей и составил на 1 января 2026 года 13,4 трлн рублей, или 6,3% ВВП. Счетная палата отмечает, что фактически сложившийся объем ФНБ на начало текущего года на 221,8 млрд рублей - меньше прогнозируемого при утверждении федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Доходы от управления средствами фонда выросли в 2025 г. на 21,7% за счет поступления доходов по финансовым активам, размещение средств в которые ранее не прогнозировалось, а также поступления ранее не прогнозируемых безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный

В целом ненефтегазовые доходы бюджета в прошлом году были исполнены на 103,2% от прогноза на 2025 год. При этом поступление налога на прибыль составило 98,8% от прогноза, в частности, в результате снижения прибыли контролируемых иностранных компаний относительно прогноза и снижения поступления налога с доходов, полученных в виде дивидендов. Поступление НДФЛ было на уровне 98,5% от прогноза из-за снижения объема выплат дивидендов и, как следствие, уменьшения поступления налога с этого вида доходов; НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, - 97,1%, ввозных таможенных пошлин - 93,9%, НДПИ на уголь (за исключением угля коксующегося) - 61,2%, в связи с продлением до 1 марта 2026 года ряду налогоплательщиков отсрочки по уплате налога.

Нефтегазовые доходы были исполнены на 98% от прогноза из-за снижения поступления НДПИ на фоне падения цены на нефть. При этом были сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 84,1 млрд рублей. В январе-апреле и сентябре-октябре были получены нефтегазовые допдоходы на 315 млрд рублей, а в мае-августе и ноябре-декабре было недополучено нефтегазовых доходов на 230,9 млрд рублей.

Счетная палата также отмечает, что поквартальный анализ расходов показал более равномерное исполнение их в течение года. Наибольший уровень исполнения расходов по-прежнему сложился в четвертом квартале - 28,8%, однако это ниже уровня исполнения декабря 2024 и 2023 годов (35,7% и 33,9% соответственно). В первом квартале исполнение составило 25,4%, во втором - 23%, в третьем - 21,8%.