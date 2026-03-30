30 марта 2026 года 09:59
Инвестактивность в РФ начала год снижением
EPA/ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - Опережающие индикаторы инвестиционной активности в РФ свидетельствуют, что в январе она заметно снижалась - даже с учетом сезонного и календарного факторов, пишет "Коммерсантъ". Речь идет об индексе предложения инвестиционных товаров (включая продукцию и услуги ИКТ-сектора), который ежемесячно рассчитывает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Аналитики центра отмечают, что после периода падения, в конце 2025 года инвестиционная активность стабилизировалась. "В январе же произошло резкое ее снижение (вероятно, оно имеет конъюнктурный характер и обусловлено необычно холодной и снежной погодой на европейской части России). Но даже без учета январского спада текущий уровень - весьма низкий", - отмечают авторы исследования. По сравнению со среднемесячным уровнем середины 2024 года предложение инвестиционных товаров в конце 2025-го составляло 86%, в январе 2026-го - 83%.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, инвестиции
