К началу весны доля проблемных кредиток приблизилась к максимумам

30 марта. FINMARKET.RU - Доля просроченной задолженности свыше 90 дней в розничном кредитном портфеле достигла к началу весны уровней, близких к рекордным за последние 5 лет, рассказали "Российской газете" в "Скоринг Бюро". Самый тревожный тренд, по словам аналитиков из бюро кредитных историй, демонстрируют кредитные карты и кредиты наличными: там риск дефолта традиционно выше.

Кредиты с просрочкой платежей более 90 дней на рынке называют NPL90. Для банков такие, по сути, становятся безнадежными, поскольку вероятность полного невозврата существенно возрастает.

К марту доля NPL90 в сегменте кредитных карт достигла 13,6%. В сегменте потребкредитов - 14%. На 1 марта 2024 года, по данным БКИ, этот показатель составлял 11,7% и 9,5% соответственно. Абсолютный прирост "плохих" долгов в сегменте потребкредитов за 2 года превысил 160 млрд руб., достигнув 1,15 трлн. Это связано с агрессивной выдачей необеспеченных кредитов в предыдущие периоды, отмечают в "Скоринг Бюро".

В автокредитовании доля безнадежных долгов выросла с 3,7% до 5,8%. Ипотека остается самым качественным сегментом, но и там заметны негативные тенденции: доля NPL90 выросла с 0,5% до 1,3%. В денежном выражении объем проблемных ипотечных кредитов увеличился со 100 млрд до 296 млрд руб.

В портфелях профессиональных коллекторских организаций около 30% приходится на кредитные карты и более 60% именно на кредиты наличными. Вне зависимости от вида кредитования выход в дефолт является для клиента вынужденной мерой, в 95% случаев связанной с финансовыми сложностями.