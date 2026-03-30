ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Главное
Власти хотят автоматически заводить дела на бизнес
30 марта 2026 года 09:05

Власти хотят автоматически заводить дела на бизнес

 0  
Владимир Гердо/ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - Минтруд прорабатывает инициативу об автоматическом возбуждении дел в отношении компаний, пишут "Известия". Это будет касаться нарушений, когда работодатели не отправляют в Соцфонд сведения о своих сотрудниках.

Работодатели обязаны подавать в Соцфонд сведения о трудовой деятельности, в том числе данные о приеме на работу и увольнении. За непредоставление или несвоевременную передачу такой информации предусмотрены штрафы. Однако штрафы за подобные нарушения на данный момент остаются достаточно низкими: для должностных лиц они составляют всего 300-500 рублей. При этом СФР также вправе накладывать взыскания на компании - по 500 рублей за каждого застрахованного сотрудника, которого "потеряли" в отчете.

На практике вся эта цепочка работает медленно, а срок давности по КоАП всего год. Немало нарушений просто "сгорает", не успев дойти до постановления, отметила эксперт.

В связи с этим Минтруд планирует проработать вопрос, чтобы автоматически привлекать работодателя к ответственности, без составления протокола, следует из доклада министерства.

Автоматическая фиксация может увеличить число дел в разы, считают эксперты.


Опубликовано Финмаркет
 
Ключевые слова:    РФ,  работодатели,  нарушения

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

