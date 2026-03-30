Власти хотят автоматически заводить дела на бизнес

30 марта. FINMARKET.RU - Минтруд прорабатывает инициативу об автоматическом возбуждении дел в отношении компаний, пишут "Известия" . Это будет касаться нарушений, когдане отправляют в Соцфонд сведения о своих сотрудниках.

Работодатели обязаны подавать в Соцфонд сведения о трудовой деятельности, в том числе данные о приеме на работу и увольнении. За непредоставление или несвоевременную передачу такой информации предусмотрены штрафы. Однако штрафы за подобныена данный момент остаются достаточно низкими: для должностных лиц они составляют всего 300-500 рублей. При этом СФР также вправе накладывать взыскания на компании - по 500 рублей за каждого застрахованного сотрудника, которого "потеряли" в отчете.

На практике вся эта цепочка работает медленно, а срок давности по КоАП всего год. Немало нарушений просто "сгорает", не успев дойти до постановления, отметила эксперт.

В связи с этим Минтруд планирует проработать вопрос, чтобы автоматически привлекать работодателя к ответственности, без составления протокола, следует из доклада министерства.

Автоматическая фиксация может увеличить число дел в разы, считают эксперты.