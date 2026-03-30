За год предложение квартир в аренду в России выросло на 20%

30 марта. FINMARKET.RU - В 1-м квартале т.г. общий объемна рынке долгосрочной аренды жилья в крупных городах России увеличился на 21% к предыдущим трем месяцам и на 20% -относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании компании "Циан". По ее данным, сейчас для найма доступно 86 тыс. квартир против 71 тыс. в декабре и 71 500 в прошлом марте. Это максимальный показатель с начала 2023 г., подчеркивает ведущий аналитик этого сервиса Елена Бобровская.

Как пишут "Ведомости" , о значительном росте объектов в экспозиции говорят и другие эксперты. Так, по данным "Авито недвижимости", за январь-март данный показатель в крупных городах прибавил 18%, а за год - 22%. В "Яндекс аренде" говорят об увеличении предложения в мегаполисах на 32,4% за последний квартал к предыдущим трем месяцам.

Квартир в аренду становится все больше за счет лотов от инвесторов, утверждает Бобровская. По ее словам, доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 2025 г. до 20% в 1-м квартале 2026 г. Именно они и внесли основной вклад в прирост показателя, подчеркивает эксперт.

Число лотов в аренду за квартал увеличилось во всех городах, кроме Сочи, подтверждает Бобровская. По подсчетам "Авито недвижимости", в последнем количество вариантов сократилось на 32% относительно 4-го квартала 2025 г.

Максимальный рост предложения за квартал "Циан" отмечает в Набережных Челнах, Чебоксарах и Оренбурге (на 70-80%). "Авито недвижимость" также фиксирует наиболее выраженную динамику в Набережных Челнах (+73%). По оценке "Яндекс недвижимости", больше всего квартир в аренду прибавилось в Омске (+37,2%), Самаре (+23,6%), Нижнем Новгороде (+19%), Воронеже (+16,1%) и Ростове-на-Дону (+15,1%).

Наиболее высокую динамику год к году, по данным "Авито недвижимости", показали Калининград (+77%), Набережные Челны (+62%), Екатеринбург (+61%) и Новокузнецк (+58%).

Между тем в некоторых городах предложение год к году снизилось. В качестве примера "Авито недвижимость" приводит Владивосток (-10%), Саратов (-7%), Красноярск (-4%) и Москву (-3%). На фоне роста числа объектов в аренду и низкого спроса за первые 3 месяца 2026 г. однушки в крупных городах подешевели на 1,4% до 28 300 руб. в месяц, двушки - на 2,2% до 38 400 руб., подсчитали в "Циане". По оценкам "Этажей", ставки за этот же период просели на 1,2% до 31 360 руб. и на 1,7% до 39 540 руб. соответственно.

По данным Циан, ставки упали в 30 крупных городах из 40. Однокомнатныеособенно сильно подешевели в Хабаровске, Чебоксарах и Екатеринбурге (на 6,5-7% до 38 800, 23 100 и 31 900 руб. в месяц), двухкомнатные - в Новокузнецке, Перми и Хабаровске (на 7,2-11,6% до 24 400, 32 800 и 51 600 руб.). В Москве однушки за 1-й квартал стали дороже на 0,1% (67 900 руб.), а вот у двушек цены снизились на 0,2% (108 600 руб.). Но в некоторых локациях ставки на однокомнатные квартиры увеличились сильнее, особенно в Ставрополе, Владивостоке и Калининграде (на 3,4-8% до 27 000, 32 400 и 33 100 руб.), говорят в "Циане". Аналогичная ситуация и с двухкомнатными. В Калининграде и Ставрополе они прибавили 10,5-12,1% до 48 000 и 33 800 руб.

Согласно статистике "Циана", сейчас однушки в среднем стоят на 2% дороже, чем в марте 2025 г., а двушки на 1% дешевле. По информации "Этажей", в мегаполисах ставки на однокомнатные квартиры за год просели на 2,2%, а на двухкомнатные - увеличились на 0,4%. Но в любом случае речь идет о стагнации, считают эксперты.