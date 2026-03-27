Насколько могут подорожать автомасла

27 марта. FINMARKET.RU - Производители смазочных материалов для автомобилей готовят повышение цен. В ближайшие две-три недели стоимость базовых моторных масел и присадок может вырасти на 5-15%, сообщил "Известиям" член правления Союза автосервисов, заместитель гендиректора "ЕвроАвто" Илья Плисов. По его словам, цены напрямую зависят от нефти, которая дорожает с начала конфликта на Ближнем Востоке.

"Известия" также ознакомились с письмами производителей. Так, одна из компаний уведомила партнеров о планируемом повышении цен на готовую продукцию с 6 апреля на 5-15%. Решение там объяснили нестабильной ситуацией на рынке нефти и нефтепродуктов, которая приводит к росту стоимости базовых масел и присадок.

Источник "Известий" в нефтяной отрасли отмечает, что ближневосточный кризис приводит к удлинению и частичным сбоям в цепочках поставок. Нарушения логистики и дефицит запасов у отдельных производителей, по его словам, дополнительно подталкивают цены вверх. Однако представитель отрасли не ожидает кратного удорожания самих присадок даже с учетом возможных нарушений глобальных цепочек поставок.

В пресс-службе United Petrochemicals (UPEC, специализируется на производстве смазочных материалов, технических, охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей, автохимии) сказали "Известиям", что рост цен на базовые масла и присадки на 5-15% в связи с ситуацией на Ближнем Востоке отразится на стоимости моторных масел, производимых в России.

Аналогичная динамика наблюдается и в других сегментах нефтехимии - на рынках сырья для антифризов, технических жидкостей и автохимии. По данным компании, все поставщики, включая крупнейшие отечественные нефтяные компании, пристально следят за ситуацией и оперативно корректируют цены в соответствии с колебаниями мировых котировок.