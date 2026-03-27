ЦБ поддержал страховщиков в реформе улаживания споров

27 марта. FINMARKET.RU - Банк России поддержал предложения страховщиков по реформе урегулирования споров их клиентов, согласно которым суд после обращения в службу финуполномоченного должен стать апелляционной инстанцией. В первую очередь проблема касается споров по ОСАГО, пишет "Коммерсант" . По словам участников рынка, в последнее время решения финомбудсмена слишком часто оспариваются в судах, предлагаемые изменения могут сделать практику более единообразной. Впрочем, банкиры не сталкиваются с такими проблемами и поэтому выступают против изменений законодательства.

Вместе с тем юристы считают, что внесение правок необходимо единое. "Процессуальный порядок рассмотрения таких споров должен распространяться на все финансовые организации, обратное приведет только к хаосу и отсутствию единообразия практики рассмотрения споров", - отметил адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов. Несмотря на скепсис со стороны банковского сектора, концептуальная поддержка изменений со стороныдает "серьезные шансы на реформирование законодательства", считает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.