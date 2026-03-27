.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
27 марта 2026 года 09:19
ЦБ поддержал страховщиков в реформе улаживания споров
|0
Александр Рюмин/ТАСС
27 марта. FINMARKET.RU - Банк России поддержал предложения страховщиков по реформе урегулирования споров их клиентов, согласно которым суд после обращения в службу финуполномоченного должен стать апелляционной инстанцией. В первую очередь проблема касается споров по ОСАГО, пишет "Коммерсант". По словам участников рынка, в последнее время решения финомбудсмена слишком часто оспариваются в судах, предлагаемые изменения могут сделать практику более единообразной. Впрочем, банкиры не сталкиваются с такими проблемами и поэтому выступают против изменений законодательства. Вместе с тем юристы считают, что внесение правок необходимо единое. "Процессуальный порядок рассмотрения таких споров должен распространяться на все финансовые организации, обратное приведет только к хаосу и отсутствию единообразия практики рассмотрения споров", - отметил адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов. Несмотря на скепсис со стороны банковского сектора, концептуальная поддержка изменений со стороны ЦБ дает "серьезные шансы на реформирование законодательства", считает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, страхование, ЦБ
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.