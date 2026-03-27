Для ресторанного рынка настали нелегкие времена

Начало года оказалось для российского ресторанного рынка самым худшим за последние 25 лет. По их доходам сильно ударило сокращение потребительской активности.

С 1 января по 23 марта количество чеков в ресторанах и барах по всей России сократилось на 3% год к году, подсчитали в сервисе "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" по запросу "Коммерсанта" . При этом в крупных городах снижение оказалось более заметным. Аналитики сервиса уточняют, что в ресторанах и барах Москвы количество покупок стало меньше на 12% год к году, Санкт-Петербурга — на 8%.

Неприятности общепита начались с Нового года, после роста налоговой нагрузки как на сам сегмент, так и на все звенья поставщиков продуктов и алкоголя. С 2026 года планка выручки для большинства участников отрасли, обязывающая платить НДС, снизилась с 60 млн до 20 млн руб. в год. Эффект оказался столь значительный, что уже в марте 2026 года Минфин предложил освободить от НДС организации и предпринимателей, работающих в сфере общепита по упрощенной и патентной системам налогообложения, до конца 2026 года. Таким образом, для операторов общепита планка в 60 млн руб. сохранилась. Но повышение налоговой нагрузки коснулось и всего звена поставщиков рестораторов. Поставщики и арендодатели теперь несут это налоговое бремя, что косвенно перекладывается на плечи операторов общепита.

Директор практики "Корпоративные финансы" компании Strategy Partners Михаил Жиганов ожидает в этом году дальнейшего снижения трафика, растущего давления на маржу и выбытия неэффективных точек. Развиваться продолжат преимущественно сильные сетевые игроки с высокой операционной эффективностью, большой ликвидностью и низкой закредитованностью, считает гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин. При этом несетевые операционно нагруженные концепты будут испытывать значительно большее давление на выручку и маржинальность, что может вынуждать их закрывать отдельные неприбыльные заведения.