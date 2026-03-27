В РФ снижается число пекарен

27 марта. FINMARKET.RU - В российских городах-миллионниках, по данным на март 2026 г., работало около 7600 отдельно стоящих пекарен, подсчитал сервис 2ГИС. По его данным, это на 7% меньше, чем было годом ранее. Рост этого сегмента фактически прекратился, сегодня он развивается в основном за счет сетевых точек от крупных ритейлеров, говорят опрошенные "Ведомостями" эксперты. В частности, так утверждают в аналитической компании NTech. Выручка пекарен у розничных сетей, как указывают там, продолжает расти, хотя и медленнее, чем было ранее.

В натуральном выражении этот показатель по итогам 2025 г. увеличился год к году на 11% до 150 000 т, тогда как в 2024 г. динамика составляла 36%, говорит представитель NTech. В денежном выражении реализация продукции пекарен, по его словам, достигли 67 млрд руб., увеличившись на 20% против 54% годом ранее. В выборке учитывались данные X5, "Магнита", "Ленты", "Глобуса", "Ашана", "О'кей", "Дикси", "Верного", "Магнолии" и Metro. Сама категория включала в себя выпечку собственного производства данных сетей.

Отдельные ритейлеры, впрочем, сообщают о более заметном росте продаж.

Замедление темпов развития сетевых пекарен генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров связывает с высокой базой прошлых лет. Кроме того, развитие данного направления в ряде случаев, по его словам, сдерживают ограничения по площади самих объектов и нехватка электрических мощностей. При этом крупнейшие ритейлеры уже довели оснащенность магазинов пекарнями до высокого уровня, продолжает эксперт.