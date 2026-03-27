Готовятся изменения для перевода денег

27 марта. FINMARKET.RU - С 1 апреля меняются правила денежных переводов. Поправки носят технический характер, они затрагивают в первую очередь операции, связанные с бизнесом, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, пишут "Известия" . В Минфине пояснили, что новые правила не касаются операций между физлицами, обратил внимание директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Изменятся требования по заполнению реквизитов только для переводов в бюджетную систему РФ и платежей на казначейские счета.

"Эта инициатива - не про то, чтобы обложить налогом перевод маме на день рождения, общий счет за обед и возвраты долгов, - массово администрировать бытовыеневозможно и экономически бессмысленно", - отметил управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров.

А вот бизнес нововведения почувствует. Юрлица и ИП при переводах теперь будут обязаны указывать полное наименование или имя и правовой статус получателя. В поле "Назначение платежа" - обязательно прописать товары, работы или услуги, номера и даты договоров. Самозанятые и частнопрактикующие специалисты также должны указывать полные ФИО, вид деятельности и ИНН.

Обычным гражданам при уплате налогов или госпошлин также придется указывать полные данные, однако на практике это уже давно автоматизировано банковскими сервисами, объяснил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. При этом цена ошибки для бизнеса возрастает: неверно заполненный документ могут вернуть, или он может зависнуть до уточнения через налоговую.

Новые требования направлены прежде всего на тех, кто работает вне правового поля, - на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту или по номеру телефона без отражения операций в отчетности, отметил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. По сути, речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики.