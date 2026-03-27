Распределение допдоходов компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке обсуждались на встрече РСПП и Путина

27 марта. FINMARKET.RU - Российский бизнес не ждёт повышения фискальной нагрузки на фоне сверхдоходов из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители, эта тема поднималась на встрече бюро правленияс президентом Владимиром Путиным в четверг, и он дал понять, что эти допдоходы не будут носить долгосрочный характер, так же как и сам конфликт, заявил глава бизнес-объединения Александр Шохин по итогам встречи.

"Президент рассказывал о ситуации, связанной с регулированием украинского кризиса. И поговорили по Ближнему Востоку. В том числе, наверное, секрета не расскажу большого, президент сказал, что он надеется, что в ближайшие недели, 3-4 недели, наверное, кризис будет урегулирован", - сказал Шохин. "Поэтому (Путин) не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них "золотой дождь" будет достаточно долго", - добавил он.

"Во-первых, он (президент) несколько дней назад говорил о том, что лучше заплатить по долгам перед банками, а не тратить на другие нужды, в том числе на выплату дивидендов. Сегодня в принципе повторил. Но речи о каком-то windfall tax нет", - отметил Шохин, комментируя как итоги встречи с главой государства, так прозвучавшую в четверг из уст главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова идею изъятия дополнительных доходов в ряде отраслей на фоне роста цен, в том числе за счёт так называемого windfall tax (налога на сверхдоходы).

Помимо ситуации на Ближнем Востоке и украинского кризиса, налоговой нагрузки, на встрече поднимались темы регулирования искусственного интеллекта, сроки исковой давности по приватизационных сделкам.

"Коллеги поднимали ряд других вопросов, в том числе с необходимостью в некотором смысле зеркального механизма реагирования на санкции через судебную защиту интересов российских компаний, чьи права были нарушены в недружественных странах. Эта тема, кстати, понравилась Владимиру Владимировичу, он как юрист объяснил нам, чем публичное право международное от частного отличается и как можно работать. То есть он принял в работу эти предложения", - сообщил Шохин.

, выступая на съезде РСПП, заявил, что государству и бизнесу необходимо избегать соблазна тратить конъюнктурные доходы, придерживаться умеренно консервативного подхода, в том числе в бюджетной системе.

"Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы, и что называется, их "проесть", пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты", - сказал он, выступая на съезде РСПП.

"Я уже где-то публично говорил, хочу сейчас в этой аудитории еще раз подчеркнуть - нужно сохранять благоразумие. Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую", - отметил глава государства. Необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход, как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах, отметил Путин.